Lotta alle zanzare, monitoraggio straordinario dei pozzetti a Bagno a Ripoli

Lotta alle zanzare, via al monitoraggio straordinario a Bagno a Ripoli dei pozzetti per verificare che l’ultimo trattamento antilavarvale sia ancora efficace in seguito alle piogge dei giorni scorsi. Gli operatori di Alia spa, incaricati del servizio, nei prossimi giorni passeranno in rassegna i pozzetti stradali e dei giardini pubblici su tutto il territorio. E in caso di necessità, laddove di riscontrasse una proliferazione di focolai, potrà scattare un nuovo piano mirato di trattamenti antilarvali.

Accanto all’azione nelle aree pubbliche, l’amministrazione comunale lancia l’appello all’intera cittadinanza. L’invito è a segnalare la presenza di eventuali focolai larvali in aree private che in seguito alle precipitazioni e con l’aggiungersi del “periodo ferie” potrebbero favorire lo sviluppo massivo di zanzare.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - ufficio stampa

Tutte le notizie di Bagno a Ripoli