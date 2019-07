Maltempo Valdelsa, microcredito per le aziende e ricognizione sul territorio

Microcredito fino a 20mila euro per le imprese che hanno avuto danni contenuti, importi maggiori da Fidi Toscana per le aziende più grosse, ricognizione immediata per i danni all'agricoltura, un sostegno dalla Regione sulle somme urgenze. Questi i provvedimenti elencati dall'assessore regionale Vittorio Bugli in visita a Empoli all'Unione dei Comuni assieme ai sindaci Giacomo Cucini (Certaldo), Paolo Campinoti (Gambassi Terme) e Alessio Mugnaini (Montespertoli) e all'ingegnere Giovanni Massini, dirigente per la Regione per Difesa del suolo e protezione civile e presentati alla stampa.

"Il primo step entro venerdì 2 agosto sarà avere una stima realistica dei danni subiti. Anche considerando agosto di mezzo, nel mese successivo servirà un atto del Consiglio dei ministri per il riconoscimento dello stato di emergenza, mentre per lo stato di calamità è il ministero dell'agricoltura ad agire e i tempi sono più lunghi. Una volta riconosciuto, speriamo scatti la nomina del commissario straordinario che solitamente, come avvenuto per Livorno, è il presidente della Regione", specifica Bugli.

Il sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti ha parlato della sua esperienza nel weekend: "Il genio civile, che ringrazio per la velocità e la vicinanza, farà il secondo sopralluogo dopo quello di lunedì 29. Per le somme urgenze al momento è difficile fare una stima per quanto riguarda il reticolo idraulico, oltre a ponti franati nelle strade vicinali e altri interventi, ecc. Su 4.800 abitanti che conta Gambassi Terme, 680 sono state colpite dal maltempo, e le aziende danneggiate danno lavoro a più di 100 persone. Per noi sono numeri importanti. Auspico che questo sia il momento per confrontarci su eventi atmosferici e cambiare modello, se il clima è più veloce di noi le previsioni per un andamento 200ennale non ci danno indicazioni certe. Non tocca a noi presenti a questo tavolo ma va analizzato a livello statale".

Il sindaco Cucini: "Ribadisco che non ci siamo sentiti soli. Si parla di evento eccezionale e questo lo è stato davvero. Abbiamo approvato il Piano operativo comunale con uno studio idraulico per eventi duecentennale, è stato perfetto e ci ha predetto addirittura da dove sarebbe venuta acqua. Abbiamo già messo in conto di migliorare la cassa espansione presente nei pressi del distributore Agip. Anche stamattina sono andato a fare un giro per le aziende, quello di sabato è stato un evento gravoso, che ha spaccato l'asfalto e ha portato una pressione nelle tubature tale che l'acqua è uscita dai tombini e addirittura dai sanitari nel bagno. Possiamo dire che è andata anche bene per la gravosità dell'evento. Con mezz'ora di pioggia in più eravamo a parlarne in altri termini. Il nostro territorio è in ripristino, le somme urgenze sono state fatte per la sicurezza delle strade. Abbiamo avuto anche danni in aree pubbliche, penso all'impianto elettrico bruciato a Palazzo Pretorio, allarmi, palestre ed edifici pubblici da ripristinare. Su Certaldo 15-20 aziende hanno subito danni da cui con il microcredito avranno subito ristoro. ALtre 2 o 3 più grandi faranno appello a Fidi Toscana".

Elia Billero

