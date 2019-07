Massarosa in deficit, il consiglio comunale adotta la procedura di Predissesto

Il consiglio comunale di Massarosa ha adottato la delibera che sancisce la non permanenza degli equilibri di bilancio e la conseguente apertura della procedura di “predissesto”.

La delibera, presentata in commissione capigruppo lo scorso 25 luglio, è stata adottata a maggioranza (11 voti favorevoli), con l'astensione del consigliere M5S Vasco Merciardi e il voto contrario del resto della minoranza (5 contrari).

La delibera proposta dal dirigente alle finanze (con parere favorevole ed unamine dei revisori dei conti) evidenzia come per il solo anno 2019 il saldo negativo degli equilibri si attesta a meno 1.230.529,31 euro, ai quali vanno aggiunti ulteriori 200 mila euro per un fondo rischio relativo ad un contenzioso che andrà a breve in giudicato. La stessa delibera constatava che il saldo negativo del 2019 rispetto al bilancio di previsione è di 1.430.529,31 euro e che neanche l’attivazione delle misure dettate dall’art 193 comma 3 consentirebbero il ripristino degli equilibri di bilancio. Sulla situazione generale inoltre pesa il disavanzo di amministrazione di 3.520.856,68 euro gran parte risalente al 2014 e che secondo l’art. 188 del TUEL sarebbe dovuto essere ripianato interamente entro la consilatura precedente.

“Purtroppo – ha spiegato il sindaco Alberto Coluccini – abbiamo avuto conferma dei nostri timori. Tecnici e revisori certificano che è necessaria una drastica azione di riequilibrio del bilancio. Era esattamente quello che nel luglio 2017 i revisori dei conti avevano fatto notare alla passata amministrazione, chiedendo di vericare la necessità di un riequilibrio finanziario pluriennale. In altre parole nel 2017 i tecnici già suggerivano il predissesto, ma l'amministrazione precedente ha ignorato i loro appelli. Anzi, nell'ottobre del 2017 l'allora sindaco Mungai rispondeva per scritto alla dirigente del settore economico che segnalava la criticità dell'ente dal punto di vista finanziario, ribadendole la propria contrarietà alle ipotesi di predissesto e dichiarando che in caso contrario avrebbe fatto qualsiasi cosa per identificare i responsabili”.

“Se la politica avesse dato ascolto ai pareri tecnici non saremmo a questo punto. Oggi noi siamo obbligati ad entrare nel predissesto, l'unico modo rimasto per salvaguardare gli equilibri di bilancio del Comune e quindi di salvaguardare gli interessi di tutti i cittadini. Ora abbiamo tre mesi di tempo per cercare un piano di salvataggio per evitare il dissesto del Comune: per perseguire questo obiettivo ed evitare gravi ripercussioni sui cittadini lavoreremo notte e giorno”.

Nei prossimi giorni sarà predisposto un calendario di incontri sul territorio attraverso i quali lo stesso sindaco Alberto Coluccini spiegherà alla cittadinanza il quadro emerso e le soluzioni da adottare per uscire da questa difficile situazione.

