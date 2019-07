Nuova pista aeroporto di Firenze, ricorso al consiglio di Stato contro la sentenza del Tar

Ricorso al consiglio di Stato contro la sentenza del Tar della Toscana che annullava il Via per il masterplan di potenziamento dell'aeroporto di Firenze. A presentarlo è stata l'Avvocatura generale dello Stato per il ministero dell'Ambiente, il ministero dei Beni culturali, e l'Enac. A renderlo noto è l'associazione Vas - Vita Ambiente Salute, appunto tra i promotori del ricorso. L'Enac ha però annunciato "di aver richiesto all'Avvocatura dello Stato di ritirare l'appello, erroneamente presentato dall'Ente, in quanto l'impugnazione era relativa ad un atto non emanato dall'Ente". Così adesso i comitati ambientalisti chiedono la stessa misura ai Ministeri coinvolti per smentire "la volontà politica di costruire questo nuovo aeroporto".

Ecco la nota dell'associazione VAS

Lasciate ogni speranza o Voi che entrate …. parafrasando il SOMMO POETA di cui ricorre il 700° anniversario della morte, ….. o voi che entrate nel “GIRONE DEI BUGIARDI”.!!

Infatti cosa potremmo altro aggiungere, se fino ad oggi i Cittadini della Piana che hanno sostenuto il M5S alle elezioni, alle domande sul nuovo aeroporto formulate ad esponenti Comunali, Regionali e Nazionali si sono sentiti rispondere, …. in primis che quelli fino ad allora promulgati erano atti dovuti derivanti da decisioni del precedente esecutivo. E che comunque NON c’era la volontà politica di fare questa opera.

Risultato ?? .. un bel ricorso al Consiglio di Stato, che con un NUOVO ATTO POLITICO conferma il voltafaccia/voltagabbana del M5S anche su questa vicenda,(come per le altre a carattere Nazionale) che smentendo se stesso conferma la volontà POLITICA di costruire questo nuovo aeroporto.

Se il Ministro ha dato mandato di verificare l’operato della Sua struttura tecnica, cosa poteva e doveva fare la stessa struttura, ammettere la sua responsabilità per aver emesso 142 prescrizioni che di fatto sono una “bocciatura tecnica del progetto” a fronte di un sostanziale parere positivo recependo le pressioni “politiche” ??

Ci voleva la forza degli Originali principi del M5S, per imporsi anche con i propri dirigenti, principi che ora sono venuti meno, decaduti come le stelle(cadenti) del Movimento. Da qualsiasi parte dell’Italia si guardi tenendo come principi ispiratori l’Ambiente e la sua Sostenibilità, si evidenzia un fallimento TOTALE su tutta la linea TAV, TAP, TAV Fiorentina, Aeroporto di Firenze, di Salerno etc.etc. (fa ridere la pantomima del Ministro Bonafede, contrario alla TAV Fiorentina, a parole era contrario anche sull’Aeroporto visto che in passato ha pure firmato anche esposti)

Il progetto Ambientale ed ispiratore del M5S si è tradotto in una accettazione passiva di tutto quello che era necessario accettare per governare, dove si richiama al “contratto di Governo” ed all’originario mandato elettorale, SOLO per contrapporti all'attuale alleato Governativo e nulla più, non certo per il rispetto degli impegni presi.

Perciò non possiamo far altro che evidenziare dal nostro punto di vista, come all’interno del M5S ci siano soggetti INATTENDIBILI (scegliete voi chi) o i vertici Nazionali oppure quelli Comunali e Regionali preso atto che questi ultimi parlando con la gente comune in ogni occasione, assemblea, momento di confronto, manifestazione a cui hanno pure partecipato, hanno sempre dichiarato di stare tranquilli, che la politica Nazionale non era favorevole alla nuova pista.

A questo punto suggeriamo a questi soggetti (probabilmente cornuti e maziati) visto quanto hanno rassicurato, tranquillizzato arrivando a spendere parole importati sull’operato dell’esecutivo, in special modo il Consigliere Regionale Giannarelli che è arrivato a dire pubblicamente di aver fatto “atti di fede” sulla questione e sulle rassicurazioni ricevute da questo esecutivo, …….. di trarre le relative conseguenze Politiche, visto che la faccia NON si può certo cambiare.!! Il resto ovvero il CONTO, lo presenteranno le prossime elezioni Regionali …. se non prima quelle Nazionali.