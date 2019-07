Piper e Babacar tornano a scovare droga alle Cascine

Ancora a segno Piper e Babacar. Ieri pomeriggio i due cani antidroga della Polizia Municipale, insieme ai loro conduttori e a una pattuglia a cavallo, hanno effettuato una serie di controlli mirati alle Cascine di Firenze. Nella parte alberata del parco compresa tra viale degli Olmi, via della Catena, viale Shelley e il monumento della piramide i cani grazie al loro fiuto hanno scovato diversi involucri ben nascosti nel terreno in zone differenti. In dettaglio sono stati recuperati tre frammenti di hashish, di cui uno già suddiviso in stecche longitudinali e pronto per lo spaccio, per oltre 55 grammi e nove involucri di cellophane trasparente contenenti poco più di 59 grammi di marijuana, già pronti per la vendita. La droga è stata sequestrata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

