Plastic Mida, lo spettacolo di Plantago alla Torre dei Sogni

Debutta il 1° agosto alla Torre dei Sogni a Empoli, con repliche il 2 e il 3, il nuovo spettacolo di Plantago Associazione Culturale: Plastic Mida – Scenari dalle storie di Mida, re della Frigia nel tempo della Plastica.

Gilberto Colla, presidente di Plantago, presenta così questa nuova produzione: “In questa caldissima estate 2019 non poteva mancare il nostro consueto appuntamento con lo spettacolo dal vivo. Nei primi tre giorni d’agosto, intorno alle 21.30 circa, appena farà buio, alla Torre dei Sogni il sipario si aprirà sulla ricostruzione della Frigia: la reggia (il palco), il roseto del regnante Mida, il miracoloso fiume Pattolo, l'Italia (la platea), il lago salato di Tuz Golu o anche il deserto bianco (uno schermo), qui apparirà la ragazzina Greta, una rompiscatole dirà lo stolto Mida: “una di quelle che pretendono di far lavorare la gente con il cervello." Verso Volterra c'è il monte Timolo….. Mida re dalle mani d’oro e dalle orecchie d’asino, un mito che ha origini lontane che sembra non passare mai di moda. Non pochi infatti, nel corso del tempo, gli scrittori, i poeti, i filosofi, i musicisti che hanno fatto ricorso a questa figura mitologica per veicolare storie, versi, pensieri e note musicali. Ci sono svariati prodotti di consumo che da questo presunto sovrano della antica Cappadocia si son fatti prestare il nome; la nomenclatura che contiene Mida la ritroviamo abbondante nel vasto e deprecabile mondo del gioco d’azzardo. Plastic, che precede Mida nel titolo del nostro spettacolo, vuole essere un richiamo all’elemento più rappresentativo del nostro tempo: la plastica. È in questo contesto che il nostro Plastic Mida prova, ancora una volta, a narrare, qui con il teatro, le peripezie di un uomo colpito da fatale cupidigia, difetto umano adatto al genere della commedia.”

Per partecipare è necessaria la prenotazione che può essere fatta per email a prenotazioni@plantago.it o telefonicamente chiamando Barbara al 335 1852368 oppure Gilberto al 338 2451441.

Fonte: Ufficio stampa

