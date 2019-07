Pontedera, presentazione in piazza per la rosa 2019-20

Ieri, martedì 30 luglio, il Pontedera Calcio è stato presentato in piazza Cavour di fronte a centinaia di persone. La squadra 2019-20 si è svelata di fronte ai tifosi e ai cittadini, accorsi in massa in centro per l'ultima serata di luglio in cui i negozi rimanevano aperti anche dopo cena. Sono state presentate anche le giovani stelle del settore giovanile, accolte anche loro da applausi e cori. Reduce dalla sconfitta con l'Empoli in amichevole, il Pontedera sfiderà oggi invece il Tuttocuoio, sempre in un test match. Di seguito la fotogallery di ieri sera a cura di Veronica Gentile.

