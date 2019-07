Project financing, Ferraro (Lega): "Un risultato disastroso"

"Il famigerato contratto di project financing stipulato nel 2005, mai portato alla approvazione del Consiglio Comunale ed emerso solo nel 2009 dopo una puntigliosa e difficile attività di indagine dei consiglieri del centrodestra è giunto alle battute finali. La maggioranza ha approvato l’accordo di pagamento della sanzione di 7,7 milioni. In attesa delle decisioni della Corte di Appello di Roma risulta sospeso il pagamento degli ulteriori 2,7 milioni di sanzione decisi dal Collegio arbitrale del 18 aprile 2018.

Con il pagamento dei 7,7 milioni il Comune entra in proprietà delle opere realizzate dal Concessionario, le cui principali sono il parcheggio con box di pian delle fornaci, gli alloggi popolari costruiti nella frazione di San Romano e l’albergo San Miniato con relativo auditorium. Immobili il cui valore è di circa 5 milioni di euro. A breve il Comune dovrebbe riacquisire la gestione diretta di tutti i parcheggi a pagamento e quella dell'Hotel San Miniato.

Se si considera che il Comune di San Miniato nel 2005 al momento della stipula del project financing cedette al concessionario privato immobili di proprietà pubblica valorizzati oltre 500 mila euro (valutazione estremamente prudenziale al ribasso) e che dal 2005 ad oggi il concessionario ha potuto godere dei rendimenti rivenienti dalla gestione dei 400 stalli blu e dalla gestione dell’Hotel San Miniato, gestioni che secondo le stime effettuate dalle parti avrebbero consentito introiti per oltre 1 milione di euro, ben si comprende come la reale portata del recente accordo con il concessionario sia ben superiore ai 7,7 milioni corrisposti in contanti. Sommando ai contanti corrisposti, i beni pubblici a suo tempo ceduti e i ricavi dei servizi dati in gestione (parcheggi e albergo) il valore di quanto pagato dal Comune supera abbondantemente i 9 milioni di euro. Se poi il Tribunale di appello dovesse confermare anche la sanzione sospesa di 2,7 milioni, il valore di quanto ceduto dal Comune salirebbe a quasi 13 milioni.

In conclusione il Comune di San Miniato con il recente accordo acquisisce immobili del valore di 5 milioni di euro “pagandoli” complessivamente 9 e forse 13 milioni. Se consideriamo poi le notule, le spese legali e di registrazione – solo queste ultime ammontano a 200 mila euro - il risultato finale della operazione project financing è disastroso.

Gli svariati milioni che il Comune di San Miniato ha pagato e dovrà pagare escono dalla casse comunali, sono risorse ingenti che mancheranno in futuro per poter realizzare nuovi progetti e nuove infrastrutture".

Roberto Ferraro, capogruppo Lega Salvini premier Comune di San Miniato

