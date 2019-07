Un cucciolo di cane meticcio di soli due mesi è stato recuperato dai vigili del fuoco di Montemurlo a Campagnana di Cantagallo, nel Pratese. Questa notte i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, dopo aver sceso il burrone in sicurezza, recuperando il piccolo quadrupede, che fortunatamente era in buone condizioni. Una volta tornati in strada, hanno riconsegnato l'animale al padrone.

Tutte le notizie di Montemurlo