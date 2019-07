La denuncia di Rollo: "Nuovi debiti, terreni mai pagati a Cascina"

Dal passato spunta un’altra amara sorpresa per il Comune di Cascina. La giunta guidata da Dario Rollo si ritrova a dover tirar fuori soldi per l’indennità di esproprio di terreni relativi ad un’area situata in località San Casciano, avvenuto nell’anno 2000 ma mai pagata dal Comune.

E’ stato appurato che la procedura espropriativa, avviata appunto 19 anni fa per la realizzazione dell’area fieristica di S. Casciano (progetto mai portato avanti tant’è che manca qualsiasi tipo di progettazione negli uffici), non è stata mai conclusa e soprattutto mai è stato pagato l’esproprio nonostante le aree in questione, per una estensione complessiva di circa 3.760 mq, siano state occupate e trasformate dal Comune. I proprietari chiedono il pagamento dell’area espropriata da numerosi anni, anche alla luce che in tutto questo periodo hanno dovuto pagare tasse e imposte sui terreni non più nelle loro disponibilità. Di questa problematica erano stati messi al corrente gli ex sindaci ed ex assessori delle passate amministrazioni PD. Nulla è stato fatto purtroppo. Il valore dell’esproprio ammonta a oltre 220 mila euro.

E questa non è l’unica brutta sorpresa perché “vi è stata l’usanza delle passate amministrazioni PD di espropriare terreni per le opere pubbliche senza fare il secondo atto relativo all’indennizzo. Lo scorso mese abbiamo stanziato le risorse per pagare un terreno in area Peep risalente al 1995, di un esproprio mai concluso. E la lista non è finita” - dice il sindaco reggente Dario Rollo.

“E’ giusto che i cittadini cascinesi siano messi al corrente delle modalità di gestione della cosa pubblica da parte dei vecchi amministratori. Era facile far quadrare i bilanci “dimenticando” di pagare e di prendere i relativi impegni di spesa. La richiesta da parte dei proprietari è stata presentata più volte anche alle passate amministrazioni (lettere e informative di giunta agli atti), non ricevendo alcuna risposta concreta. Noi invece, continuiamo, in maniera responsabile e seria, a risolvere tutti i problemi. Dimostrazione che questa amministrazione da risposte concrete ai cittadini e paga anche i numerosi debiti lasciati dalle amministrazioni PD. Ora che abbiamo stanziato le risorse per il pagamento dell’area, potremo pianificare il recupero e la valorizzazione dell’intera zona, in particolare della piazza antistante la bellissima Pieve, monumento tra i più importanti del territorio pisano. Un progetto che senz’altro non potrà concludersi con il nostro mandato, ma quanto meno potremo gettare le basi per il prossimo futuro. Dimostrazione di visione di sviluppo sostenibile e concreto da parte dell’attuale amministrazione e soprattutto di serietà perché, a differenza del passato, non “spostiamo” l’onere dei pagamenti “a chi verrà dopo di noi”.

Però una considerazione e una domanda sorgono spontanee: “Oggi questa amministrazione si deve privare di 220 mila euro dal proprio bilancio, che avrebbe potuto invece destinare ad asfaltature strade, sicurezza immobili e scuole, rifacimento parchi giochi, sicurezza idraulica, ecc., per risolvere bonariamente una situazione dovuta alla cattiva gestione dei precedenti amministratori. Ed è giusto che paghino i cittadini di ora anziché i responsabili di allora per tali operazioni?” – conclude Rollo.

Comune di Cascina

