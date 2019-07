Saharawi in Consiglio comunale a Castelfiorentino: parte la macchina dell'accoglienza

Dieci bambini Saharawi hanno incontrato ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Castelfiorentino, durante l’ultima seduta che si è tenuta in Municipio prima della pausa estiva. I bambini si trovano attualmente a Certaldo (partiranno giovedì per Empoli) e dal 13 agosto saranno accolti per una decina di giorni a Castelfiorentino nell’ambito del consueto programma di accoglienza che l’Amministrazione Comunale porta avanti da molti anni con l’Associazione Hurria.

Il popolo Saharawi, che si batte da decenni per la propria libertà e autodeterminazione, non ha mai rinunciato a coltivare il sogno di diventare finalmente libero, indipendente, responsabile delle proprie scelte, del proprio futuro. Per questo motivo i bambini sono conosciuti anche come “piccoli ambasciatori di pace”: Ogni anno, con la loro presenza nel cuore della Toscana, intendono trasmettere e interpretare il messaggio di speranza di un popolo intero.

“I piccoli ambasciatori di pace – ha ricordato Andrea Mezzetti, che in rappresentanza dell’associazione “Hurria” segue da molti anni questo progetto - sono tali perché ci consentono di sostenere il processo di pace in quest’area del Sahara occidentale. Attualmente, dopo le dimissioni dell’inviato dell’ONU Horst Kholer, siamo preoccupati per lo stallo delle trattative, le uniche in grado di proseguire la strada del dialogo e quindi portare a una soluzione pacifica. I bambini - precisa Mezzetti - arriveranno il 13 agosto a Castelfiorentino e vi daremo nei prossimi giorni i dettagli della loro accoglienza”.

“Ascolto, condivisione, equità, immedesimazione, accoglienza. Sono queste le parole – sottolinea l’Assessore alla Cooperazione Internazionale, Alessandro Di Masi - con cui ho concluso ieri sera il mio breve intervento durante la seduta del Consiglio Comunale. Parole che non ho pronunciato per caso, in quanto esse rappresentano la formula positiva per attivare la pace. Il mio ringraziamento – prosegue Di Masi – va ad Andrea Mezzetti, che attraverso i suoi progetti porta da anni un contributo davvero costruttivo alla pace, e nuovi stimoli per farci continuare a credere in un mondo migliore”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

