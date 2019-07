Chiusura estiva per lo Sportello Agenzia Entrate Riscossione a Empoli

In occasione del periodo feriale, lo Sportello Agenzia Entrate Riscossione, via dei Neri, 4, resterà chiuso al pubblico da venerdì 2 a giovedì 22 agosto 2019.

I cittadini potranno comunque rivolgersi allo Sportello di Firenze in via Rinuccio Galluzzi, 30.

Inoltre per effettuare i pagamenti, l’ufficio rende noto che sono disponibili alcuni canali di riferimento:

- Sito web www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

- Sportelli bancari e ufficio bancari;

- Home banking;

- Punti Sisa e Lottomatica;

- Tabaccai convenzionali con Banca 5;

- Sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL.

Fonte: ufficio stampa

