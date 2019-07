Stop alle sigarette nei parchi pubblici comunali di Carrara, multe fino a 500 euro

L’amministrazione comunale dice basta al fumo nei parchi frequentati dai bambini e lo fa con un’ordinanza che vieta le sigarette in alcune aree verdi della città. I trasgressori saranno passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo da 25,00 a 500,00 euro.

Il divieto emanato con l’Ordinanza n.57679 riguarderà a Carrara il Giardino in Piazza Gramsci e il Parco giochi presso chiesa S. Ceccardo Via Prov. Carrara Avenza; a Bonascola il Parco giochi presso il Centro Commerciale La Perla (parcheggio); nella zona dello Stadio il Parco della Rimembranza in Piazza Vittorio Veneto; a Nazzano il Parco giochi presso le ex scuole in Via Prov. Carrara Avenza; a Avenza il Parco del Partigiano (biblioteca comunale), il Parco giochi in Via Passo Volpe (Grotta) e il Parco La Malfa in Via Villafranca (PEEP); a Marina il Parco Puccinelli in Viale Vespucci/Viale Colombo (Paradiso), la Pineta in Via Bassagrande (presso la Chiesa SS.ma Annunziata) e l’Area ginnica in Via Comano (Campo Scuola).

A seguito di controlli effettuati sul territorio comunale, è emerso che nei parchi pubblici, soprattutto in prossimità delle aree attrezzate per i giochi dei bambini, spesso gli adulti fumano anche in presenza di minori, causando un grave danno da fumo passivo e offrendo un cattivo esempio per i minori. Inoltre i residui di sigarette, particolarmente nocivi a causa dell’alto contenuto di sostanze tossiche, sono spesso gettati a terra senza riguardo per l’ambiente.

«Abbiamo individuato le zone maggiormente frequentate da bambini e famiglie nell’ottica di mettere al primo posto la tutela dei più piccini. Con questa ordinanza vogliamo lanciare una campagna di sensibilizzazione e di informazione sui danni che il fumo provoca alla salute delle persone ma anche dell’ambiente» ha commentato il vicesindaco Matteo Martinelli.

«Questo provvedimento vuole garantire la massima vivibilità delle aree verdi e delle aree gioco dedicate ai bambini, in modo da tenerli lontani dai rischi legati all’esposizione al fumo passivo. Nel contempo con questa ordinanza evitiamo di esporre i più piccini a modelli di comportamento non salutari» ha commentato l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti.

L’Amministrazione comunale di Carrara ha ritenuto quindi necessario adottare un provvedimento al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. Il fumo da tabacco è tra i più gravi problemi di salute pubblica al mondo, rappresentando una delle principali cause di morte e disabilità tra la popolazione, mentre il numero dei fumatori risulta in aumento tra i giovani. Il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute e i bambini costituiscono un terzo della percentuale dei fumatori passivi.

Fonte: Comune di Carrara - Ufficio stampa

