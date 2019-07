Stop allo spreco di acqua potabile, ordinanza a Fiesole

Vista la richiesta dell’Autorità Idrica Toscana di adottare per il periodo estivo provvedimenti per limitare i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico, accompagnati da un’adeguata attività di vigilanza e controllo, la società Acque Toscane, gestore del sistema idrico del Comune di Fiesole, rende noto che con l'ordinanza n.116 del 30 luglio, il sindaco di Fiesole Anna Ravoni ha emanato il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di utilizzare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico domestici. Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre 2019. Si ricorda che per tutto questo periodo sarà vietato annaffiare le piante sui balconi, l'erba del giardino e pure gli orti. Così come addio ai lavaggi di auto e moto.

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. La Polizia Locale ed il personale dipendente del Gestore con funzioni di vigilanza sono incaricati del controllo dell’esecuzione della presente ordinanza.

Nel sensibilizzare la popolazione a un uso responsabile dell’acqua, la società Acque Toscane ricorda che è buona norma attenersi ai seguenti accorgimenti del decalogo anti crisi idrica:

-chiudere il rubinetto mentre facciamo lo shampoo, laviamo i denti, o ci radiamo;

-un rubinetto che gocciola spreca migliaia di litri d’acqua;

-utilizzare uno scarico del water che permette di regolare il flusso dell'acqua e consente di risparmiare decine di migliaia di litri l'anno;

-usare sempre lavatrice e lavastoviglie a pieno carico;

-non lavare spesso l’auto ed in quelle occasioni usiamo il secchio.

-alle piante servono molte cure, non molta acqua;

-montare un semplice frangigetto può farci risparmiare fino al 50% di acqua;

-per lavare piatti o verdure riempire un contenitore, usare l'acqua corrente solo per il risciacquo;

-usando la doccia si può risparmiare fino al 75 percento;

-controllare spesso il contatore a rubinetti chiusi consente di individuare eventuali perdite e malfunzionamenti.

Fonte: Acque Toscane S.p.A.

