Tesserini venatori San Miniato, consegna a Ponte a Egola

Da lunedì 5 agosto inizierà la consegna dei tesserini venatori per la stagione di caccia 2019-2020. I cittadini interessati potranno recarsi al distaccamento di Polizia Municipale di Ponte a Egola (via Ferrari n. 5), dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, presentando i seguenti documenti:

- tesserino venatorio della stagione precedente oppure ricevuta di avvenuta restituzione,

- licenza di Porto di fucile per uso caccia in corso di validità (validità sei anni dalla data di rilascio),

- attestazione del pagamento della tassa di concessione governativa,

- attestazione di pagamento della tassa Provinciale,

- attestazione del pagamento della ATC di residenza venatoria,

- allegato alla licenza di caccia.

Se il cacciatore ha smarrito il tesserino dell’anno precedente, dovrà presentare copia della denuncia di smarrimento in originale o in copia conforme.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

