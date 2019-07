Una carriera nella cultura, Valerio Fiaschi va in pensione a Montemurlo

Ultimo giorno di lavoro per Valerio Fiaschi che da domani, 1 agosto, sarà in pensione. Valerio Fiaschi, 65 anni, montemurlese, è entrato a lavorare al Comune di Montemurlo nel 1984 come direttore della biblioteca “Bartolomeo Della Fonte”. Nel corso della sua trentennale carriera ha ricoperto il ruolo di responsabile del servizio cultura, di posizione organizzativa per i settori della pubblica istruzione, sport e cultura e quindi dirigente dell'area sociale e servizi alla persona. Grazie al suo lavoro e al suo costante impegno verso il tema dell'integrazione e dell'accoglienza, oltre dieci anni fa il Comune di Montemurlo ha aperto lo sportello di facilitazione pratiche per i cittadini di origine straniera. Valerio Fiaschi si è inoltre occupato del servizio civile, del servizio alternanza scuola lavoro e dei centri di accoglienza per migranti presenti sul territorio. Il sindaco Simone Calamai questa mattina ha incontrato Valerio Fiaschi e lo ha ringraziato per il suo lavoro e per il suo impegno di questi anni a servizio della comunità montemurlese.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa

