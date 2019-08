Aeroporto, il Comune vuole riqualificarlo e presenta ricorso al Consiglio di Stato

Il Comune di Firenze conferma la volontà di presentare ricorso al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza del Tar della Toscana, che ha annullato il decreto di Via per il masterplan di riqualificazione dell’aeroporto Vespucci.

L’amministrazione comunale va quindi avanti a favore dello sviluppo dell’aeroporto, in linea con l’operato di Toscana Aeroporti spa e della Regione Toscana.

Il Comune si era già costituito anche nei precedenti ricorsi al Tar a favore del masterplan dell'aeroporto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

