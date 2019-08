Arrestati tre spacciatori tra Firenze e Campi Bisenzio: sequestrato mezzo kg di droghe

Nelle ultime settimane, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, hanno arrestato in flagranza di reato 3 giovani e ne hanno denunciati 2 per spaccio di sostanze stupefacenti. Complessivamente è stato sequestrato mezzo kg circa di sostanze stupefacenti, 28.000 euro ritenuti provento di spaccio nonché materiali e strumenti per il confezionamento delle dosi, una pistola scacciacani e due machete.

L’attività è scaturita dall’ambito del quotidiano controllo economico del territorio attuato, sia in città che fuori, anche dalla Compagnia Pronto Impiego di Firenze ed è proseguita, con l’ausilio delle unità cinofile del 1° Nucleo Metropolitano, presso i luoghi di dimora dei soggetti arrestati. 50 complessivamente i soggetti controllati, di cui 3 sono stati arrestati e 2 denunciati per detenzione di droga ai fini di spaccio. I quantitativi maggiori di sostanze stupefacenti rinvenuti e sottoposti a sequestro riguardano l’hashish e la marijuana (circa 4 etti) ma sono state rinvenute dosi anche di eroina e metadone.

Al centro, dietro Piazza della Signoria, un giovane senegalese, risultato irregolare sul territorio e poi arrestato, veniva notato maneggiare alcuni involucri. Nonostante il tentativo di fuga alla vista dei militari, veniva fermato e trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e denaro in contanti mentre, presso il domicilio, venivano rinvenuti ulteriori 50 gr tra hashish e marijuana e oltre 10.000 euro in banconote.

Nei pressi del Parco delle Cascine e dei giardini della Fortezza da Basso, i controlli consentivano di denunciare 2 soggetti per possesso di hashish ai fini di spaccio e di sequestrare alcune decine di euro quale provento del giorno dell’attività illecita.

Nella limitrofa periferia ovest di Firenze, è stato invece arrestato un ragazzo italiano trovato in possesso di 150 gr di hashish, un etto circa di marijuana nonché 14 dosi di cocaina. Tra l’abitazione e un luogo appartato di un edificio, utilizzato dal giovane, sono stati sequestrati 17.000 euro e materiale per il confezionamento delle dosi oltre a una pistola scacciacani priva del tappo rosso e due machete.

Verso Campi Bisenzio, invece, veniva fermato, a bordo di uno scooter, un italiano di mezz’età, poi tratto in arresto, in quanto in possesso di 5 dosi di cocaina all’interno di un pacchetto di sigarette mentre presso l’abitazione venivano rinvenute alcune decine di grammi tra marijuana e cocaina, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Fonte: Guardia di Finanza di Firenze

