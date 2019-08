Pauroso incidente nella notte a Follonica, sulla strada statale Aurelia in prossimità di due gallerie in direzione Roma. Un'auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata rimanendo nel centro della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto. A bordo dell'auto c'erano quattro persone che sono state affidate ai sanitari intervenuti sul posto. Al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto anche la polizia stradale.

