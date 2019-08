Badanti non dichiarano redditi, scoperta della guardia di finanza

Sei donne, tra i 45 e i 65 anni, sono al centro di una vicenda scoperta dalla guardia di finanza di Livorno. Le donne - originarie di Perù, Russia, Ucraina e Romania - non avrebbero presentato dichiarazioni fiscali per i redditi conseguiti in qualità di badanti benché fossero state regolarmente assunte dai loro datori di lavoro. Tra il 2015 e il 2018 avrebbero percepito 111mila euro.

Le fiamme gialle sono risalite, grazie all'Inps, sono risalite ai dati assicurativi delle badanti, che pur assidue e impegnate lavoratrici sono risultate inadempienti col fisco. Ora dovranno regolarizzare la loro posizione.

