Barbafiera presidente del Consiglio comunale, #fareVolterra: "Non è tentativo di monopolizzare i lavori"

Sulle perplessità avanzate dal gruppo consiliare Per Volterra riguardanti la nomina di Renato Barbafiera a Presidente del Consiglio Comunale di Volterra, il gruppo #fareVolterra risponde

con altrettante perplessità. Infatti la nomina del presidente Barbafiera non è un tentativo della maggioranza di monopolizzare i lavori del consiglio, ma tutt'altro! La figura terza ed imparziale del presidente del consiglio comunale garantirà una maggiore forza al consiglio stesso e garantirà una vera regolarità ai lavori durante le sedute.

Questa scelta non è comandata da una presunta debolezza del Sindaco Santi, ma da una voglia di dare nuovamente dignità alle istituzioni. Garantire la correttezza dei lavori non è sinonimo di debolezza, ma volontà di far rispettare le regole alla maggioranza come all'opposizione. Accetteremo le riprese del presidente Barbafiera se infrangeremo le regole che governano il consiglio.

Allo stesso modo siamo perplessi sul come sia possibile che non si consideri imparziale una figura che ha fra le sue prerogative basi l'imparzialità solo perché eletta fra le file di un gruppo consiliare. La stessa medesima critica poteva essere mossa qualora fosse risultato eletto uno dei candidati dei gruppi di opposizione. Il presidente Barbafiera è si stato eletto in consiglio comunale fra le fila di #fareVolterra, ma questo non lo ostacolerà nel suo nuovo incarico.

Per concludere, rimaniamo perplessi dal fatto che una delle critiche sia quella che dal dopoguerra questa figura, nel nostro comune, non sia mai stata istituita. Nel nostro statuto è

prevista e la legislazione anche nazionale la prevede come opzionale nei comuni sotto i 15'000 abitanti. Se una cosa non è mai stata fatta non implica che non si debba fare. Rimanendo sicuri della scelta fatta, auguriamo nuovamente buon lavoro al Presidente Renato Barbafiera.

#fareVolterra

