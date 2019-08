Barnini e Ponzo Pellegrini assenti in commissione sulla sicurezza, FdI-Centrodestra: "Arroganza politica non porta benefici"

Lascia profondamente stupiti l’atteggiamento con cui il PD e Questa è Empoli, insieme al Sindaco Barnini e all’Assessore alla Sicurezza Ponzo Pellegrini, abbiano boicottato la commissione sulla sicurezza di ieri sera, fortemente da noi richiesta. Riteniamo che questo atto di arroganza politica non porti beneficio alla cittadinanza che chiede più sicurezza, ma soprattutto rispetti le opposizioni che il Presidente della I Commissione Picchielli magari avrebbe dovuto tutelare con un comunicato congiunto e non solo del proprio partito.

Allo stesso tempo, pensiamo che sia necessaria la convocazione di una nuova commissione a settembre dove possano partecipare anche Questore e Prefetto, non convocati erroneamente per l’occasione, oltre ai rappresentanti tutti delle Forze dell’Ordine.

La Prima Commissione, guidata dal capogruppo Lega Picchielli, è stata indetta infatti all’ultimo momento e senza l’invito delle più alte cariche, pertanto non è stata completa ed è stata trasformata da luogo di approfondimento e di lavoro ad una mera conferenza su alcuni fatti di cronaca a cui ha assistito il Consigliere Chiavacci.

Come Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli, dopo aver ottenuto il ritiro della mozione sicurezza Lega perché priva di proposte concrete sul tema, ieri sera abbiamo confermato il nostro approccio propositivo presentando ai tre sindacati della Polizia di Stato (che ringraziamo per la partecipazione, ma gli unici presenti) la nostra mozione per realizzare una “Cittadella della Sicurezza” dentro all’ex Ospedale Vecchio, primo passo per una Empoli Sicura come da programma elettorale unitario del Centrodestra.

Andrea Poggianti e Federico Pavese, Consiglieri comunali Fratelli d'Italia-Centrodestra per Empoli

Tutte le notizie di Empoli