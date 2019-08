Cade ramo a Castelfranco e ferisce due persone. Il vice sindaco: "Pini con il tempo rappresentano un pericolo"

Un ramo nella pineta del lungarno di Castelfranco di Sotto in via Pio La Torre è caduto intorno alle 18.30 e ha ferito due persone. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Castelfranco e della Pubblica assistenza di Santa Croce sull'Arno, oltre ai vigili del fuoco e la polizia municipale di Castelfranco. Il trasferimento dei feriti, una coppia di Montopoli, è avvenuto in codice giallo al pronto soccorso del 'San Giuseppe' di Empoli per accertamenti. Non avrebbero riportato traumi rilevanti, solo molto spavento. "Ci dispiace molto quanto successo per fatalità, alle due persone colpite va il nostro affetto e incoraggiamento di pronta guarigione", afferma l'amministrazione comunale.

Il vice sindaco con delega a Parchi e Forestazione Federico Grossi racconta ai microfoni di gonews.it che "l’amministrazione comunale nei limiti delle possibilità e del bilancio negli ultimi 5 anni è intervenuta con piani programmati di taglio e potature su tutto il comune investendo molte risorse. Specialmente in quella zona sulla parte dove è presente area cani era già intervenuta con potature; su Viale Vigesimo, previo affidato perizia agronomica sulle piante più vecchie, è intervenuta più volte così come pineta via Romboli. Un’altra parte di interventi è in programma per il prossimo inverno, continuando anche in futuro. Addirittura su Viale Europa, causa interferenze linea elettrica Terna, decidemmo di procedere ad un abbattimento completo.".

E arriva un j'accuse nei confronti degli amministratori pubblici degli scorsi decenni: "Castelfranco negli anni '70 e '80 ha visto una piantumazione di pini in quasi tutte le aree verdi comunali, che con il tempo provocano solo danni a marciapiedi, strade e rappresentano un pericolo durante particolari eventi atmosferici".

