Calcio, rinasce la prima squadra del Romaiano in Terza Categoria

Ha inizio un nuovo progetto per la società di calcio Cc Romaiano. Proprio grazie all'impegno profuso negli anni da questa realtà, si è arrivati oggi alla costituzione di una prima squadra di rappresentanza, che disputerà il campionato di Terza Categoria.

Parla Stefano Russo, responsabile e giocatore della prima squadra, nonchè allenatore per il settore giovanile della medesima: "L'idea è nata durante una cena di Natale, insieme ad altri tre allenatori. Stavamo parlando del nostro passato calcistico e tra una chiacchiera e l'altra abbiamo pensato di rimetterci in gioco, cercando di portare il Romaiano a disputare un campionato di terza categoria".

Una novità per la società che fino ad oggi non ha mai avuto una prima squadra. "Abbiamo quindi deciso di prendere noi l'iniziativa, dopo aver avuto l'appoggio da parte del presidente e di tutto lo staff. Ci siamo messi subito al lavoro, cercando di creare una squadra composta da ragazzi volenterosi di iniziare questa nuova strada con il Romaiano e soprattutto uno staff

tecnico all'altezza del progetto. Non possiamo ad oggi ancora sapere dove arriveremo, ma una cosa è certa: cercheremo di rappresentare al meglio la società che tutt'oggi si sta dimostrando una bella realtà al livello locale. Speriamo di riuscire a coinvolgere tutto il paese di San Donato e San Miniato, facendolo appassionare e soprattutto avvicinare i giovani a questo sport.

Infatti abbiamo già creato i nostri profili social su Facebook e Instagram, per restare sempre connessi con tutte le nostre iniziative e sapere in tempo reale tutti i risultati e i dati della stagione (account: @ccromaiano).

I miei ingredienti per una ricetta di successo sono l'amore per le proprie origini, la passione viscerale per il calcio, la volontà di mettersi in gioco, senza alcun guadagno o profitto, ma con l'idea di portare un sano romanticismo nello sport più amato. Ho tirato i primi calci ad un pallone a 5 anni e l'ho fatto proprio nel campo del Romaiano, dove sono stato nel settore giovanile per quasi 11 anni, per poi ritornarci ad allenare 6 anni fa.

Ci stiamo già mettendo all'opera per organizzare degli incontri con il pubblico e a breve presenteremo le nostre maglie ufficiali. Per adesso possiamo dirvi che la nostra stagione partirà il 26 Agosto, data di inizio della preparazione. In più abbiamo già in programma vari amichevoli pre-campionato, che serviranno a collaudare la squadra e all'allenatore per conoscere tutti i ragazzi. Con la speranza di vedere il maggior numero di tifosi al nostro campo sportivo di San Donato, T. Rosati, Via Cimarosa 30, auguriamo a voi tutti buone vacanze. Forza Romaiano!"

Rosa Stagione 2019/2020:

Bachi Leonardo (2000)

Balsanti Alessandro (1998)

Brillanti Marco (1986)

Brillanti Michele (1988)

Carmignani Francesco (1998)

Fensi Manuel (2000)

Fogli Alessio (1998)

Fogli Federico (1998)

Fogli Mattia (1998)

Giannangeli Tommaso (1998)

Grieco Niccolò (1997)

Hithi Elvis (2000)

Mariottini Matteo (1998)

Marrucci Alessio (1997)

Montanelli Lorenzo (1998)

Pagni Giacomo (1989)

Profeti Andrea (1991)

Raffaelli Gioele (1999)

Russo Luca (1981)

Russo Stefano (1992)

Tinghi Emanuele (1998)

Tinghi Nicolò (1998)

Voicu Lucian (1981)

Allenatore: Bagnoli Luca

