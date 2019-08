Canale pubblico Lucca, riduzione acqua per lavori. Da domani tutto tornerà nella norma

La riduzione della quantità di acqua presente nel condotto pubblico di Lucca è dovuta alla necessità di effettuare lavori di somma urgenza per il ripristino del muro che costeggia il condotto stesso in località San Pietro a Vico. I lavori dureranno per pochissimo tempo, saranno conclusi già stasera o domani mattina, quindi anche l'acqua tornerà ai livelli consueti domani mattina al massimo.