Marijuana tra le piantine di casa, arrestato 27enne

A Casale Marittimo nelle prime ore di oggi, giovedì 1 agosto, un 27enne italiano è stato arrestato perché trovato in possesso di stupefacenti. Il giovane aveva con sé quattro confezioni di marijuana, per ventuno grammi di peso, oltre a tre grammi di semi di marijuana, quattro piantine di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e lo spaccio. Il tutto era nascosto tra le piantine di casa. L'arresto è avvenuto da parte dei carabinieri di Volterra.

Tutte le notizie di Casale Marittimo