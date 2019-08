Centro Artoprotesico di Fucecchio, la replica: "Ben 140 visite mensili disponibili"

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa inviata dall'Asl Toscana Centro in merito al Cesat Fucecchio, criticato in un commento politico da Diritti in Comune.

Da gennaio a luglio di quest’anno sono stati 511 i pazienti operati presso il Centro Artoprotesico dell’Ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio sul quale l’Azienda ha previsto potenziamenti (sono state avviate le procedure per l’acquisto di un robot ortopedico) e investimenti, alcuni dei quali già realizzati come il nuovo reparto di preospedalizzazione. Il Centro, diretto dal dottor Roberto Virgili, è considerato “focus hospital”: tutti gli interventi di artoprotesi dell’Azienda si concentrano a Fucecchio, grazie alla disponibilità di 38 posti letto e 12 chirurghi.

Anche la lista d’attesa è diminuita, principalmente per la cancellazione di pazienti legata ad una manutenzione delle liste di attesa effettuata per la prima volta secondo i criteri regionali. Le richieste restano sostanzialmente stabili a confermare che l’ospedale di Fucecchio resta un’eccellenza. Dopo l’apertura del nuovo reparto di preospedalizzazione è migliorato anche il percorso dei pazienti ma anche l’offerta ambulatoriale: ogni mese sono disponibili tra prime visite e controlli ben 140 appuntamenti.

