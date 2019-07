Tumore al seno, grazie alle mammografie tasso di mortalità in calo del 16%: Centro Sirio può aiutarti

Una buona notizia dall'Europa: nonostante gli studi per rendere innocuo il cancro siano ancora in corso, il tasso di mortalità è sceso in 30 anni di oltre 5 milioni. Uno dei fattori più efficaci riguarda quello al seno, malattie tra le più diffuse, che è possibile prevenire e monitorare con lo screening mammografico. Gli studi pubblicati nella rivista scientifica Annals of Oncology a cura di Carlo La Vecchi danno dunque ragione al Centro Sirio di San Miniato Basso (via Rosa Agazzi, 8), che da tempo ha implementato l'attrezzatura a disposizione con un mammografo digitale con Temosintesi 3D, capace di evidenziare in maniera più chiara e accurata anche sottili alterazioni indicative di una lesione di piccole dimensioni.

Le nuove statistiche sui tumori al seno

Il tumore al seno, dal nome scientifico di carcinoma mammario, è al secondo posto tra i cancri che causa più morti tra le donne in Europa, sorpassato solo da quello al polmone. Il totale di decessi non diminuirà sostanzialmente in Europa, ma nei paesi che la compongono il progresso nelle cure e soprattutto nelle diagnosi grazie agli screening mammografici permette di abbassare il tasso di mortalità. Secondo le statistiche, nella fascia 50-69 anni è destinato a diminuire del 16%, del 6% tra i 70 e i 79 anni.

Scegli il Centro Sirio per la tua mammografia

La mammografia può ridurre la mortalità del 31% e fino al 48% nelle donne che si sono sottoposte a controlli successivi. Bisogna però vincere i dubbi delle donne sull'opportunità di sottoporsi a questo esame. Non ci sono limiti alle dimensioni dell'organo, è possibile fare controlli anche alle mammelle maschili. Dai 40 anni in poi Centro Sirio per iniziare questi esami, salvo rischi particolari come la presenza di tumori in membri della famiglia. Ogni anno od ogni due è consigliato fare esami, anche se poi sarà lo specialista, dopo ogni esame, a dare indicazioni utili.

Centro Sirio viene incontro a questo grazie alla mammografia in 3D. Con i macchinari per la tomosintesi, il macchinario produce una parziale rotazione del tubo dal quale vengono emesse le rotazioni e del sistema di rilevazione dei raggi. Grazie alla 'rotazione', è possibile scoprire che si cela un tumore talvolta mascherato dietro i tessuti del seno.

