Commemorazione dei martiri di Artimino, modifiche a sosta e viabilità

In occasione della Commemorazione dei cinque martiri di Artimino in programma lunedì 5 agosto, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità e alla sosta.Dalle 8 alle 24 di lunedì 5 agosto in piazza San Carlo (tutta l’area, parcheggio incluso) sarà attivo il divieto di transito e di sosta. In via Cinque Martiri, nel tratto limitrofo a piazza San Carlo, dalle 20 alle 24 sarà in vigore il divieto di transito veicolare. I mezzi di soccorso potranno accedere in qualsiasi momento.

Fonte: Comune di Carmignano

