Commissione sicurezza Empoli, la controreplica di Picchielli

Come Presidente ho deciso la convocazione urgente della 1° Commissione invitando i sindacati di polizia e con la volontà (espressa e sottolineata anche nel consiglio di ieri con Poggianti presente e come tutti possono verificare dai verbali) di volerla riconvocare a settembre invitando prefetto e questore, visto che adesso non c'erano i tempi tecnici e di rispetto istituzionale per farlo. La mancanza della maggioranza non ha permesso di produrre un documento condiviso da portare in Consiglio Comunale e quindi la stessa Commissione avrà bisogno della presenza di tutti per non essere "zoppa".

Poggianti invece davanti ai sindacati di polizia, ha definito l'incontro di ieri con tema sicurezza "inutile" , correggendo il tiro solo successivamente, accortosi del passo falso.

Il tempo che Poggianti passa a dividere il centrodestra, io preferisco usarlo per fare l'interesse dei cittadini empolesi. Tutto questo astio che il consigliere Poggianti ha verso la mia figura e verso la Lega, deriva solo dalla mia elezione a Presidente della Prima Commissione che era il suo unico obiettivo, invece che pensare a migliorare la nostra amata città.

Andrea Picchielli, Presidente della 1° Commissione, Lega Empoli

