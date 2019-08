Consiglio comunale, Pd e Sarà Certaldo: "Riaprire la biglietteria della stazione"

Nella seduta del consiglio comunale di Certaldo di giovedì 25 luglio i gruppi del Partito democratico e Sarà Certaldo hanno presentato una mozione riguardo la recente chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria del paese. Il testo è stato rinviato per approfondimento in commissione, convocata in via congiunta tra la commissione viabilità e la commissione servizi pubblici locali.

Dall'approfondimento della commissione è uscito un documento condiviso con tutta l'opposizione che verrà portato in discussione nella prima seduta utile del consiglio comunale.

In questo nuovo atto si ribadisce l’importanza di ripristinare al più presto un servizio che la società Trenitalia è impegnata a fornire da contratto, in quanto viene ritenuto parte fondamentale della stazione.

“L’augurio-dichiara Simone Scardigli, capogruppo del Pd- è che la nostra ulteriore attività solleciti Trenitalia, e tenga alta l’attenzione da parte della Regione, vero interlocutore con la società di servizio, nella persona dell’assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, che ha già espresso parole chiare sull’importanza di tenere in funzione l’ultima biglietteria attiva della Valdelsa.

Il tema collegato ai servizi svolti dalle Ferrovie sul nostro territorio rappresenta un argomento molto sentito dalla comunità certaldese. Il treno, oltre ad essere un elemento storico ed identitario caratterizzante, rappresenta per molti cittadini un concreto mezzo di trasporto essenziale per recarsi a lavoro o frequentare vari percorsi di studio. Anche il settore turistico- chiude il capogruppo- ne esce indebolito: sempre più turisti scelgono il treno come mezzo per spostarsi verso le città d'arte e garantire un servizio, come la biglietteria, servirebbe a stimolare le presenze sul territorio.”

Fonte: Ufficio stampa PD Empolese Valdelsa

