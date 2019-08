Buongiorno oggi un appuntamento in più per la rubrica di cucina, questa ricetta non solo andrà in onda su Radio Lady ma anche su Clivo TV, sul canale 680 del digitale terreste. E' ormai da alcuni mesi che la radio sta collaborando con Clivo TV e la ricetta di oggi mi arriva proprio da Simona una telespettatrice che ha iniziato a seguirci per televisione e che dopo il mio appello in radio della scorsa settimana mi ha mandato per mail questa gustosa e ricetta.

Simona mi racconta che ha preso questa ricetta su un giornale di cucina "Cucina Naturale" e che ha fatto questi dolcetti e sono piaciuti a tutta la sua famiglia.

Per saperne di più sull'olio di cocco e sul suo utilizzo, le sue proprietà e la sua produzione vi rimando a due link che potranno esservi utili:

www.greenme.it/vivere/salute-e-benessere/olio-di-cocco-benefici/

www.my-personaltrainer.it/nutrizione/olio-cocco.html

Dolcetti al bicchiere con crema di riso, pesche e riso soffiato

Ingredienti per 4 persone

Per la base:

60 gr di riso soffiato

2 cucchiai di cacao amaro in polvere

1 cucchiaio di zucchero di canna

Per la crema di riso:

600 gr di latte di riso ( se non siete intolleranti potete anche mettere il latte normale)

60 gr di farina di riso,

40 gr di zucchero di canna

1 cucchiaino di olio di cocco,

1 pezzetto di scorsa di limone

Curcuma

Per la composta:

2 pesche

2 cucchiai di zucchero di canna

Per decorare:

1 pesca

Foglie di menta

Fiori per uso alimentare

Preparazione:

mescolate in una pentola il latte di riso con la farina di riso, lo zucchero e portate dolcemente a bollore. A questo punto aggiungete, lavorando con una frusta, la scorza del limone, l’olio di cocco e un pizzico di curcuma e proseguite per circa 5 minuti fino ad ottenere una crema densa. Levate del fuoco e una volta che la crema è raffreddata, eliminate la scorza e sistematela se ce l’avete in una sacca da pasticcere. Sbucciate le pesche e tagliatele a pezzi, poi in un pentolino mescolate con lo zucchero e con 50 gr di acqua. Fate cuocere la frutta per 10-15 minuti, quindi frullatela e lasciatela raffreddare. Preparate la base dei dessert mescolando in una ciotola il riso soffiato con il cacao e lo zucchero fino a quando i chicchi saranno colorati in un modo uniforme. Disponete sul fondo di 4 bicchieri alti il riso al cacao, distribuite la composta di pesche e per ultima la crema di riso, aiutandovi con la sacca da pasticcere o con un cucchiaio. Decorate con fettine di pesca, foglie di menta e fiori per uso alimentare. Tenete i dessert in frigorifero fin al momento di servire. (Maria Elisa Rossi Casciaro (presa dalla rivista Cucina Naturale)

Simona

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.