Educazione civica nelle scuole, Giachi: "Traguardo anche per i sindaci"

“Un risultato politico anche per i sindaci”. Così la vicesindaca e presidente della commissione istruzione, politiche educative ed edilizia scolastica dell’Anci Cristina Giachi commenta l'approvazione in via definitiva del ddl sull'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.

“Un traguardo reso possibile da una proposta partita da Firenze lo scorso anno – ha ricordato – poi accolta dai sindaci italiani e sottoscritta da centomila cittadini residenti in migliaia di Comuni”.

“Dal punto di vista tecnico di chi aveva scritto il disegno di legge presentato da Anci e solo in minima parte accolto – ha proseguito Giachi – possiamo dire che si sarebbe potuto fare molto di più. Il governo infatti ha molto snaturato la proposta originaria: dal cambiamento del nome, nella nostra proposta si parlava di educazione alla cittadinanza, non di educazione civica, alla previsione dell’organico, e delle risorse da investire che erano presenti nella proposta di Anci. Questa legge non mette risorse aggiuntive e soprattutto non dice chi insegnerà la materia”.

“Tuttavia dobbiamo considerare che comunque un primo traguardo è stato raggiunto – ha concluso – una parte di quel che dicevamo noi è stata accolta e di questo siamo felici. Sará prevista l’attività dei comuni, ad esempio. E l’ora diventa obbligatoria e questo è fondamentale”.