Femminicidio e violenza sui minori, Fucecchio c'è

Lo scorso 16 luglio a Firenze, presso il Palazzo Medici Riccardi, si è tenuta la conferenza regionale permanente su "Femminicidio e orfani per crimini domestici: la tutela delle vittime". Tale conferenza, fortemente voluta dalla prefetta Laura Lega, era rivolta a tutte le istituzioni e a chi opera nel settore dell'antiviolenza e della protezione delle vittime per ribadire quanto sia fondamentale il sistema "rete" per un tema complesso come il femminicidio.

Il comune di Fucecchio era presente a tale importante momento con la presidente uscente della Commissione Elette e Nominate del comune di Fucecchio, la consigliera Sabrina Mazzei, riconfermata anche per l'attuale nuova consiliatura.

La consigliera ha messo in evidenza come tutti gli interventi siano stati interessanti e di grande spessore, sottolineando purtroppo come il femminicidio sia una piaga sociale, con numeri ancora allarmanti.

"Il punto cardine" afferma la consigliera comunale Sabrina Mazzei "resta sempre lo stesso: formazione e informazione nelle scuole, per docenti, alunni e famiglie, perché la violenza di genere è un problema cultura e una responsabilità sociale".

L'Amministrazione di Fucecchio ha portato avanti nei precedenti anni molte azioni di prevenzione soprattutto in collaborazione con le associazioni e le scuole. L'impegno è continuare a investire in questa direzione con l'auspicio che nessuna istituzione regionale o nazionale si tiri indietro rispetto ad una battaglia culturale che deve essere condotta quotidiamente.

