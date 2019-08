Incendio a Ginestra Fiorentina, operazioni in corso lungo la Chiantigiana

Incendio di vegetazione a Ginestra Fiorentina, nel Comune di Lastra a Signa lungo la sp12 via Chiantigiana, all'altezza del km 12, non molto distante da Turbone di Montelupo Fiorentino. Sul posto un elicottero antincendio boschivo gestito dalla Sala operativa unificata permanente della Regione, i vigili del fuoco di Empoli e Firenze Ovest con 3 mezzi e 9 uomini, squadre di volontari tra cui Vab e Racchetta, forze dell'ordine. L'intervento al momento è in corso dalle 14.20 circa del pomeriggio di oggi, giovedì primo agosto.

