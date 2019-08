Incidente tra due auto a La Tignamica: ci sono feriti

I vigili del fuoco di Prato e di Montemurlo sono intervenuti alle ore 21:23 circa sulla SS 325, località La Tignamica, nel Comune di Vaiano, per un incidente stradale, che ha coinvolto 2 autovetture. I vigili del fuoco, giunti sul posto con due automezzi e 7 unità, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli, mentre i feriti erano già stati presi in carico dal personale sanitario del 118. Al momento non sono note le loro condizioni. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

