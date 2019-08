Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli, ci sono feriti. Coda di 4 km

Si è verificato un incidente in superstrada a Empoli poco prima delle 10.30 di oggi, giovedì 1 agosto. Per cause ancora di accertare una persona è rimasta ferita ed è stata portata in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli; sul luogo due ambulanze della Misericordia di Empoli e due automediche, oltre alla polstrada e ai vigili del fuoco di Empoli.

Il sinistro è avvenuto in direzione Firenze tra Empoli e Empoli est, causando ulteriori file (per il momento lunghe 4 km) rispetto a quelle già presenti per i lavori. Il traffico è bloccato e si consiglia di uscire a Empoli ovest.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

