Moto contro camion, muore 45enne a Badia Tedalda

Incidente mortale nella serata di oggi, giovedì 1 agosto, nell'Aretino. In via Marecchiese, nel comune di Badia Tedalda, un uomo di 45 anni è deceduto dopo uno scontro. La vittima, originaria di San Giustino Umbro in provincia di Perugia, era in sella alla sua moto e si è scontrato con un camion che arrivava dalla direzione opposta di marcia, le cause sono ancora da accertare. Lo scontro è stato violento e per il 45enne umbro non c'è stato niente da fare. Sul posto i sanitari inviati dal 118 per i soccorsi, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Tutte le notizie di Badia Tedalda