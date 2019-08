Incidente sul lavoro, muore un 27enne a Castelfiorentino

Incidente mortale questa mattina a Castelfiorentino. La vittima è un uomo, 27 anni, di origine albanese. Da quanto si apprende stava svolgendo alcuni lavori di impermeabilizzazione sul tetto di un magazzino, utilizzando della catramina, un liquido infiammabile. Per motivi ancora da accertare si sarebbe verificato un incendio e l'uomo sarebbe caduto facendo un volo di circa 10 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi che hanno domato l'incendio. Il corpo del 27enne sarebbe stato trovato solo dopo la fine del'intervento. La salma è stata trasferita all'istituto di medicina legale di Careggi.

L'incidente è avvenuto in un'azienda di via Niccoli sulla Sr429. È stato attivato l'elisoccorso Pegaso, ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. È morto sul posto. Oltre l'automedica, la Misericordia di Empoli e la Croce Rossa di Certaldo è intervenuta anche i tecnici della prevenzione e sicurezza luoghi sul lavoro dell'Asl. L'area è stata posta sotto sequestro.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

