Jazz a Certaldo Alto, appuntamento con Andrea Pozza-Lorenzo Conte-Alfred Kramer Trio

Continuano i grandi appuntamenti di Jazz nella splendida cornice di Certaldo Alto promossi da Castello’s Jazz Bar e Associazione Global Music. Dopo la conclusione con successo di Jazz In The Castle 2019, che ha visto protagonisti come Charles McPherson, Bruce Barth e Scott Hamilton domenica 4 agosto sarà la volta del grande pianista Andrea Pozza accompagnato da Lorenzo Conte al contrabbasso e Alfred Kramer alla batteria. Tutti e tre appartengono al firmamento del jazz italiano e vantano ciascuno un curriculum fitto di esperienze importanti.

Domenica, 4 agosto, ore 21.30

Castello’s Jazz Bar presso Hotel/Ristorante Il Castello, Via della Rena 6,

Certaldo Alto

Andrea Pozza – Lorenzo Conte - Alfred Kramer Trio

Andrea Pozza – pianoforte

Lorenzo Conte – contrabbasso

Alfred Kramer – batteria

