In via della Scala a Firenze è stato derubato un bar del centro. I ladri hanno agito nella notte portando via tutti i tabacchi e il denaro nella cassa. Non è noto il valore del bottino. Il colpo è stato scoperto poco prima delle 7, all'orario di apertura. Sul posto è intervenuta la squadra volante della polizia.

