Le Lega attacca PD e QèE: "La maggioranza diserta la I Commissione. Non è interessata al tema sicurezza"

“Siamo molto contrariati dall’atteggiamento mostrato oggi dalla maggioranza (PD e Questa è Empoli) alla convocazione della I Commissione. Ben 5 elementi della maggioranza non si sono presentati alla riunione : In 4 hanno effettivamente mandato una preventiva comunicazione della loro assenza, (come fatto anche dal Sindaco Brenda Barnini, impegnata nella seduta consiliare dell’Unione dei Comuni), dobbiamo peró far notare che, in occasione della consultazione pre-convocazione, nessuno dei membri oggi assenti aveva effettivamente reso noto alcun disagio in concomitanza col giorno in cui si è svolta la seduta (31 Luglio, ore 18), preferendo così comunicare la propria assenza nei giorni a seguire, dopo che era stato già deciso il tutto.

A fronte di questo episodio, come gruppo Lega non possiamo far altro che dichiararci estremamente delusi ed irritati dall’atteggiamento mostrato dalla maggioranza, che ha dimostrato ancora una volta il proprio disinteresse per la problematica della sicurezza.

Prendiamo atto anche dell’assenza del diretto interessato, l’Assessore alla Sicurezza Ponzo Pellegrini, sia nella commissione odierna che per la gran parte del Consiglio Comunale svoltosi ieri, che avrebbe dovuto rispondere alle domande poste nell’interrogazione del Consigliere Chiavacci, in merito alle situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica riscontrate dai cittadini residenti in Via della Noce e Via Giuseppe del Papa.

È sotto gli occhi di tutti la maniera in cui i rappresentanti del Partito Democratico dimostrino per l’ennesima volta la loro più totale indifferenza di fronte a questa problematica, mancando di rispetto anche nei confronti dei Sindacati di Polizia intervenuti ieri, e ci teniamo a rendere consapevoli i cittadini di quanto avvenuto.

La volontà della Lega era quella di produrre un documento condiviso da portare poi in Consiglio Comunale, ipotesi poi saltata a causa della totale assenza della maggioranza.

Come promesso dal Presidente Picchielli, chiederemo nuovamente la convocazione della commissione, sperando che la maggioranza sia presente, insieme al Sindaco e all’Assessore Ponzo, per ascoltare i sindacati di Polizia, (che ringraziamo), i quali hanno dichiarato di essere stati convocati in audizione per la prima volta dopo molti anni. “

Vittorio Battini, Responsabile territoriale Lega nel Comune di Empoli dichiara: “Come Responsabile della Lega nel Comune di Empoli, mi auguro sinceramente che le politiche dell’amministrazione locale in materia di ordine pubblico possano seguire una linea guida condivisa, senza che, davanti a problematiche riscontrabili da tutti , si finisca per creare una situazione di stallo priva di interventi, in cui sicuramente non verrebbero fatti gli interessi dei cittadini. Come già ribadito, siamo e saremo sempre a disposizione per collaborare, al fine di promuovere iniziative di buon senso, specie se sul tema della sicurezza. “

Gruppo consiliare Lega Salvini - Empoli

