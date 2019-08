Luna Rossa, i risultati prima della pausa estiva

È da poco giunta al termine la stagione sportiva della scuola di pattinaggio Luna Rossa di Santa Maria a Monte che ora si concede una piccola pausa estiva dopo i numerosi impegni degli ultimi mesi.

Tanti i campionati nazionali a cui hanno preso parte le atlete di Santa Maria a Monte che hanno girato l’Italia portando in alto il nome della propria scuola. Ad aprire le danze sono state le atlete che a Bologna hanno partecipato ai campionati UISP nel mese di giugno ed è stato subito un grande successo, infatti, oltre ai numerosi ottimi piazzamenti di Giglio Leonardo che si piazza 9, e di Carrara Matilde e Bianchini Giulia che in una categoria dall’alto valore tecnico portano a casa due ottime prestazioni, spiccano fra tutte le atlete partecipanti alla specialità “Solo Dance”, una nuova disciplina intrapresa da soli sei mesi ma che regala subito un bellissimo bronzo nazionale con l’atleta Marmeggi Serena, che a fronte di tre danze perfette emerge su oltre 40 partecipanti. Ottimi anche i risultati di Campani Elisa e Santarpia Melody, anche loro novizie della specialità ma ben preparate e seguite in pista da Gabriele Gasperini, il nuovo allenatore che ha fatto conoscere e appassionare le nostre atlete a questa nuova disciplina.

Dopo Bologna è stata la volta di Pescara per i Campionati Nazionali FISR, qui sono sei le atlete a scendere in pista, da sottolineare le ottime prestazioni complessive ma in particolar modo quelle di Campani Elisa e Ruggero Francesca rispettivamente 4° e 5° a pochissimi decimi dal podio.

Successivamente le nostre atlete sono state presenti a Scanno (AQ) per i campionati nazionali Formula dove è ancora pioggia di successi: si piazza infatti al secondo posto Cantini Aurora laureandosi Vicecampionessa Nazionale nella categoria F3B, seguita nella categoria F4A dal bronzo di Panicucci Sara, entrambe artefici di due prove perfette che le permettono di emergere in categorie numerose. Ottimi i risultati anche delle altre partecipanti: Fogli Nathalie infatti sfiora il podio con un 4° posto, stessa sorte per Suriano Marika che si piazza 5° anch’essa con pochissima distanza dalle avversarie. Bene anche Rabazzi Greta 7° e Ruggero Francesca 12° che gareggiano nella massima categoria.

A concludere il tour è stata la più grande del gruppo Torino Giorgia che ai campionati nazionali FISR tenutosi a Piancavallo porta a casa un’ottima prova piena di grinta nonostante la forma fisica non al massimo.

Sono stati due mesi molto impegnativi, tra gare e allenamenti, sia per le atlete che per il nostro staff guidato da Martina Ballerini che le ha accompagnate e seguite in ogni competizione, affiancata nella preparazione dalla preziosa collaborazione di Noemi Carrabs, Gaia Molinetti e Federica Romboli che ringraziamo sentitamente per l’impegno dimostrato durante questa lunga ed impegnativa stagione.

Fonte: Ufficio stampa

