La municipale di Pescia ha un nuovo comandante: Riccardo Innocenti

Da oggi è ufficialmente Riccardo Innocenti il nuovo comandante della polizia municipale di Pescia. A presentarlo il sindaco della città Oreste Giurlani, che ha ringraziato l’uscente Luigi Giordano, andato a Spello, in Umbria, per motivi personali. Il primo cittadino ha ricordato l’attività intensa degli agenti pesciatini, sottodimensionati rispetto al numero necessario, dicendo che con la nomina di Innocenti, cambia tutto.

“Il nuovo comandante, da sempre a Pescia, è la figura che ci dovrà traghettare verso la nomina del suo successore, quando Innocenti andrà in pensione, fra circa un anno e mezzo - ha spiegato Oreste Giurlani -. Con questa nomina introduciamo il concetto del comandante a termine, in un certo senso legato al sindaco, e che sia trovato all’interno del personale già in forza all’ente. A breve inizieremo le procedure per l’assunzione di due nuovi vigili che sono certamente necessari per un sempre migliore svolgimento del servizio”.

Fonte: Comune di Pescia - Ufficio stampa

