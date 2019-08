Muore a Castelfiorentino, Cgil Firenze: "Sicurezza sul lavoro è diritto costituzionale"

Un altro morto sul lavoro, inaccettabile. La Cgil di Firenze esprime forte preoccupazione per l'ennesimo morto sul lavoro e vicinanza ai familiari del giovane lavoratore.

Episodi come questo confermano che ancora ad oggi i livelli di sicurezza sul lavoro sono ben lontani rispetto alla salvaguardia della vita delle lavoratrici e dei lavoratori e che la stessa sicurezza sul lavoro è un fatto prioritario e imprescindibile.

La sicurezza non è un costo, la sicurezza nei luoghi di lavoro è un obbligo di legge nel nostro paese e un fatto di alto valore morale e civile.

In attesa che gli enti competenti e la magistratura svolgano le loro indagini e i dovuti accertamenti ribadiamo fortemente quanto da sempre sostenuto come organizzazione sindacale che il rispetto della Salute e della Sicurezza nei luoghi di Lavoro è un dovere per tutti e un diritto costituzionale!

Fonte: Cgil Firenze

