Ginevra Fiore Parrini di Orentano incoronata Miss Chiesina Uzzanese

Ginevra Fiore Parrini di Orentano e' Miss Chiesina Uzzanese 2019.

Vittoria al fotofinish per la bella concorrente orentanese che prevale sul gruppo delle 24 concorrenti in gara provenienti da varie localita' della Toscana e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma domenica 4 agosto alle terme Tettuccio di Montecatini Terme.

La manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale con il contributo economico della discoteca Don Carlos diventata un appuntamento ultra ventennale ed inserito negli eventi della Settimana Chiesinese, anche in questa edizione ha riscontrato un grande successo di pubblico.

Veramente arduo il lavoro della giuria presieduta da Fabio Berti sindaco di Chiesina Uzzanese e come segretario Lorenzo Vignali vice-sindaco, nel dover scegliere le sei vincitrici delle fasce della serata ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Chiesina Uzzanese 2019 - GINEVRA FIORE PARRINI - di Orentano (PI) - 20 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Capricorno.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - MARINA FRISENNA - di Firenze - 25 anni - infermiera - H. 1,71 - capelli castani - occhi nocciola - del segno della Bilancia.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - GIULIA DAL CANTO - di Ponsacco (PI) - 21 anni - studentessa - H. 1,80 - capelli castani - occhi castani - del segno dei Gemelli.

4^ Classificata - Miss Be_Much - GIOAELA CRISTOFANI - di Sesto Fiorentino (FI) - 21 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - SERENA SESTINI - di Massa - 17 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata REBECCA SALSINI - di Massa - 23 anni - studentessa - H. 1,77 - capelli castani - occhi castani - del segno del Leone.

La prima classificata e' stata premiata da Fabio Berti sindaco di Chiesina Uzzanese , dalla signora Sylvie Butin sindaco di Saint Memmie, ed ha ricevuto dalla signora Michela Camporese della gioielleria Blue Spirit del C.Comm.Panorama di Pistoia il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

La serata e' stata presentata da Raffaello Zanieri, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate per Be_Much da Paolo e Patrizia Antilli e Luana Compagnucci di Ar Stilisti per Capelli con salone a Castelfiorentino.

L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria , con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli e di Paolo Mazzei x Fotomania.

Fonte: Syriostar

