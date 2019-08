Ospedale Volterra, Lista Civica: "Ferito trasferito a Cecina, Asl non minimizzi ma investa per i pazienti"

Leggiamo con preoccupazione la risposta dell'ASL sui motivi che hanno portato il ferito in un incidente avvenuto due domeniche fa a Saline di Volterra presso l'ospedale di Cecina invece che in quello di Volterra. Ci sembra che da quanto dichiarato emerga chiara la volontà di far apparire Volterra come impreparata, anche se in più occasioni la struttura e il personale volterrano hanno dimostrato che il pronto soccorso è perfettamente in grado di far fronte a situazioni emergenziale, anche di politrauma. Recentemente abbiamo assistito a casi di corretta e sostanziale stabilizzazione che hanno permesso di proseguire una trattazione specifica in ospedali di livello sovraordinato. Non ci dimentichiamo infatti che la centralizzazione espressa dal percorso regionale prevede, se mai, il trasporto per certi tipi di politrauma in Ospedali di altro livello, come Firenze, Siena o Pisa, ma non certo a Cecina.