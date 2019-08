Porta a porta su tutto il territorio a Figline e Incisa dal 2020

Dal 4 settembre nel comune di Figline Incisa V.no parte la seconda fase dell’avvio del porta a porta nel territorio comunale, che coinvolgerà 10.621 utenze (domestiche e non domestiche) e metterà in atto una gestione uniforme dei rifiuti su tutto il comune, incrementando la qualità e quantità di materiali raccolti per essere avviati a riciclo o compostaggio.

Dopo l’attivazione del centro storico, nei mesi di settembre ed ottobre prossimo saranno coinvolti nelle assemblee pubbliche i residenti nelle aree industriali e collinari. Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti permetterà dal 2020 di gestire tutto il comune con porta a porta e sarà introdotto anche nelle aree oggi servite da postazioni composte da contenitori stradali a carico laterale con controllo volumetrico (sistema con chiavetta nelle aree di Incisa, Cesto, Gaville e Restone), e dove è attivo il servizio di prossimità. Rimarranno fruibili solo le campane verdi posizionate sul territorio per il corretto conferimento degli imballaggi in vetro.

Attualmente l’avvio del porta a porta su 1/5 del territorio ha portato complessivamente ad una crescita delle percentuali di raccolta differenziata, passate dal 55% di gennaio al 60% circa di giugno, con una diminuzione del residuo non differenziale prodotto (492 ton.–480 ton. stesso periodo). Analizzando i dati legati all’area specifica del centro storico, i risultati sono interessanti, con una crescita evidente tra aprile e giugno delle percentuali che sono stabili all’80% ed una media sensibilmente più alta rispetto all’andamento comunale.

La nuova campagna informativa di Alia prenderà il via il 4 settembre con le assemblee pubbliche alle 18.00 alla Parrocchia di San Biagio ed alle 21.00 al Centro Sportivo il Giardino e proseguirà con altri 8 appuntamenti sul territorio. Anche in questo caso le utenze coinvolte riceveranno dagli operatori di Alia un kit singolo per la raccolta differenziata dei rifiuti. Si tratta di 3 bidoncini di colore diverso: marrone per organico, giallo per carta e cartone e grigio per rifiuto residuo non differenziabile, oltre a sacchi azzurri per imballaggi in plastica/metalli/tetrapak/polistirolo ed una borsa per gli imballaggi in vetro. Qualora necessario, gli utenti saranno anche forniti di sacchi viola per la raccolta separata di pannolini e pannoloni.

“Il passaggio al ‘porta a porta’ sarà un momento delicato per tutti i cittadini – ha commentato l’assessore Paolo Bianchini -. La sperimentazione condotta sul centro storico di Figline ha fatto emergere alcune criticità a cui abbiamo lavorato in questi mesi, siamo quindi ottimisti che in tutte le altre zone della città (in alcune frazioni il servizio è già attivo) il passaggio sarà sicuramente più indolore. Invitiamo comunque i cittadini a partecipare agli incontri informativi che si terranno in tutte le zone interessate dalla partenza del servizio con un doppio orario, alle 18 e alle 21, proprio per permettere a tutti di essere presenti. Come abbiamo spiegato più volte – ha proseguito Bianchini -, la copertura totale della città con il ‘porta a porta’ permetterà di aumentare la quantità e la qualità della raccolta differenziata, con il duplice obiettivo di rispettare l’ambiente e limitare gli aumenti tariffari dovuti alla produzione di una quantità eccessiva di rifiuti non differenziati che spesso sono ingombranti. Quindi abbiamo deciso di intensificare i controlli di videosorveglianza e, una volta identificati i responsabili degli abbandoni, attiveremo dei controlli incrociati per verificare la loro posizione rispetto al pagamento della Tari. Perché i casi sono due: o queste persone non sono informate (e allora faremo un ulteriore sforzo di comunicazione) oppure non usufruiscono del servizio di ritiro ingombranti (che è gratuito) perché non sono in regola. In ogni caso serve un giro di vite per rendere più decorosa la nostra città.”

Sempre nell’ottica di migliorare il servizio di raccolta e restituire decoro ad alcune aree della città, l’assessore Bianchini ha annunciato il posizionamento di più cestini lungo le strade e nelle piazze della città. La somma stanziata per questo intervento è di xxxxmila euro; i primi cestini saranno collocati da ….”

Ecco gli appuntamenti previsti da Settembre:

- 4 settembre, ore 18.00 parrocchia di San Biagio, via San Biagio 8 – Figline

- 4 settembre, ore 21.00 C.S. Il Giardino, via Roma 149 – Figline

- 10 settembre, ore 18.00 Circolo Ponterosso , via del Ponterosso 7 – Figline

- 10 settembre, ore 21.00 Circolo Arci Lo Stecco, loc. Lo Stecco 6 – Figline

- 11 settembre, ore 18.00 Istituto Vasari, p.zza Caduti di Pian dell’Albero Snc – Figline

- 11 settembre, ore 21.00 Circolo Arci Palazzolo, via Fiorentina - Incisa

- 17 settembre, ore 18.00 Circolo Porcellino, via Porcellino 27 – Figline

- 17 settembre, ore 21.00 Circolo del Cesto, via del Cesto 53 – Figline

- 18 settembre, ore 18.00 Circolo Gaville, via di Gaville 35 – Figline

- 18 settembre, ore 21.00 Circolo Ponte agli Stollii, Loc. Ponte agli Stolli 32 – Figline

- 24 settembre, ore 18.00 Sala Polivalente, p.zza Gonnelli –Tassi, Loc. Brollo – Figline

- 24 settembre, ore 21.00 Circolo Matassino, via Urbinese 1 – Figline

- 25 settembre, ore 18.00 Circolo La Massa, via P.P.Pasolini, 24 – Incisa

- 25 settembre, ore 21.00 Comune Sala Consiliare, p.zza Municipio 5 – Incisa

- I° ottobre, ore 18.00 Circolo Arci Incisa, p.zza S. Lucia 7 – p.zza M.Auzzi – Incisa

- I° ottobre, ore 21.00 Circolo Arci il Burchio, via del Paretaio 18/A – Incisa

- 3 ottobre, ore 18.00 Centro congressuale “M. Theotokos” – Sala B, via S. Vito Loppiano – Incisa

- 3 ottobre, ore 21.00 Centro Pol. Restone, via di Vincesimo 1, Loc. Restone – Figline

