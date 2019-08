Quiz per la patente, tenta di passare con auricolare: denunciato, sulle tracce del complice

La Polizia Stradale di Arezzo ha denunciato per truffa un uomo, residente a Castiglion Fiorentino, che voleva superare l’esame della patente senza avere studiato. Lui, un cinese di 43 anni, si era organizzato di tutto punto con un mini auricolare e un telefonino, in modo da poter comunicare con un complice all’esterno. Ma è stato inutile poiché i suoi strani movimenti sono stati notati dai commissari d’esame della Motorizzazione Civile aretina, tant’è che il furfante, incalzato poi dagli investigatori della Stradale, ha ammesso le sue responsabilità. I poliziotti lo hanno denunciato per tentata truffa, sequestrandogli cellulare e auricolare. Lo straniero è stato bocciato ai quiz e il complice ha le ore contate.

Fonte: Polizia stradale Toscana

