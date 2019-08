Salvetti cambia metà dirigenti in Comune

Affidati gli incarichi dirigenziali del Comune di Livorno. Una macchina organizzativa completamente rinnovata e pronta in 26 giorni dall'arrivo del Direttore Generale. “La riorganizzazione della struttura comunale è il mio primo riferimento da portare avanti in questo mandato” ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti “la città per ricominciare a progredire ha bisogno di un Comune che abbia una organizzazione efficiente, produttiva e dinamica. Ad inizio legislatura ho trovato una struttura comunale scoraggiata, demotivata e vuota negli uffici e proprio per questo motivo è necessaria rimetterla in piedi e rigenerarla. Il comune deve tornare ad essere un punto di riferimento dei cittadini e garantire servizi adeguati, incrementare gli investimenti sulla città e assicurare equilibri di bilancio duraturi nel tempo”.

20 le posizioni dirigenziali, di cui 10 nuovi dirigenti.

5 Nuovi dirigenti a tempo indeterminato

Sviluppo economico, Turismo e Sportello Europa (in servizio entro agosto)

Sistemi informativi (concorso entro l'anno)

Anagrafe e Servizi demografici (in servizio entro agosto)

Urbanistica e Edilizia privata (Architetta Cerroni Feroni Camilla)

Impianti tecnologici (concorso entro l'anno)

5 nuovi dirigenti assunti e da assumere ai sensi dell'articolo 110

Comandante della Polizia Municipale (bando in preparazione)

Organizzazione (selezione in corso)

Società, Lavoro e Porto (selezione in corso)

Politiche sociali ( Annamaria Guarnieri)

Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzioni (bando in preparazione)

“Di grande importanza sarà la rotazione degli incarichi dirigenziali” ha aggiunto il sindaco Salvetti “Donne e uomini in grado di assumere ruoli diversi. Gli elementi maggiormente qualificanti della riorganizzazione sono: la nuova impostazione del servizio di Protezione Civile, con l'individuazione di una Posizione Organizzativa ad hoc, che gestisca un ufficio distinto e faccia capo direttamente al sindaco. Dopo un periodo di formazione questa figura assumerà funzioni dirigenziali. Una certezza in più rispetto al quadro attuale. Il potenziamento dell'Ufficio Casa; l'implementazione dell'Ufficio Unico Gare ed Appalti; lavori pubblici maggiormente coordinati nel processo di progettazione, finanziamento, gare, lavori per velocizzare la realizzazione; accorpamento Commercio, Turismo, Sviluppo economico e Sportello Europa; nuovi uffici su Porto e Lavoro per integrazione Porto-Città e sviluppo di sinergie tra Regione, Autorità di Sistema, Imprese e Società Partecipate; consolidamento dei livelli di spesa sulla Cultura attraverso l'ulteriore sviluppo delle strumento delle Fondazioni; potenziamento del Controllo di Gestione sulla spesa dell'Ente e sul sistema delle Partecipate; sistemi informativi, elemento centrale per un Comune più moderno al servizio dei cittadini”.

Nicola Falleni, già direttore di Ragioneria del Comune di Livorno per 12 anni, oggi tornato come Direttore Generale, ha tenuto a sottolineare che la sua attenzione sarà concentrata sul far ripartire gli investimenti, anche a beneficio delle imprese, ma anche sulla ottimizzazione e valorizzazione del personale, sempre tenendo conto della solidità del bilancio “La sfida è far tornare le persone a lavorare con entusiasmo".

A questo proposito l'assessora Viola Ferroni ha ribadito:"In questi 50 giorni abbiamo incontrato numerose volte i sindacati dell'Ente, a sottolineare la reciproca voglia di dialogo nell'interesse sia della città che del personale comunale. Questo rapporto è importante anche in vista della elaborazione della microstruttura. Sono convinta che se si tiene conto delle specifiche professionalità e inclinazioni, le persone lavorano meglio e con maggiore motivazione".

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

